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Lania Monica
Kamis, 17 September 2026 | 04.40 WIB

Miskin Diawal! 6 Weton Ini Diramal Jadi Sultan Saat Usia Senja, Rezeki Mengalir Deras

Weton ini ditakdirkan kaya raya sampai tua menurut primbon jawa / foto : Magnific/ wirestock - Image

Weton ini ditakdirkan kaya raya sampai tua menurut primbon jawa / foto : Magnific/ wirestock

JawaPos.com - Dalam kehidupan ini, banyak orang bermimpi untuk hidup enak di masa tua, bebas dari beban finansial, dikelilingi cucu, dan menikmati hasil kerja keras di masa muda.

Kitab Primbon Jawa menyebutkan bahwa ada sejumlah weton yang, meskipun awal hidupnya penuh tantangan, justru akan menikmati kejayaan di masa tuanya.

Mereka dikenal ulet, tidak mudah menyerah, dan selalu yakin bahwa badai pasti berlalu. Menariknya, justru karena perjuangan panjang itulah, alam semesta seolah membuka jalan rezeki yang tak terduga.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut adalah enam weton yang diramalkan akan hidup enak dan memiliki kekayaan melimpah di masa tua menurut Primbon Jawa:

1. Weton Selasa Kliwon

Weton ini dikenal memiliki karakter tangguh dan tidak gampang menyerah. Mereka adalah pekerja keras yang mulai membangun kehidupan sejak usia muda.

Meski hasilnya sering tertunda, justru itulah ujian kesabaran yang akan berbuah manis. Menurut Primbon, rezeki Selasa Kliwon mulai terbuka lebar setelah usia 35 tahun. Mereka dikenal sabar, jujur, dan tekun—ciri-ciri yang membuat keberuntungan akhirnya berpihak.

Apa yang dulunya mustahil kini perlahan menjadi kenyataan. Saat orang lain mundur, mereka melangkah. Diramalkan, Selasa Kliwon akan menikmati kehidupan serba berkecukupan di masa tua.

2. Weton Jumat Legi

Orang yang lahir pada Jumat Legi memiliki aura spiritual kuat dan keberuntungan tersembunyi. Mereka pekerja keras, namun hasil usahanya sering datang terlambat.

 Weton ini memiliki neptu 11, yang mencerminkan keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Mereka kerap melalui banyak cobaan, namun justru dari situlah mereka memetik pelajaran berharga.

Ketika usia mulai menua, jalan rezeki mereka terbuka lebar. Hasil kerja keras dan ketekunan mereka mulai dihargai. Menurut Primbon, Jumat Legi adalah weton yang rezekinya deras mengalir di masa tua.

3. Weton Rabu Pon

Weton ini dikenal cerdas, strategis, dan pandai mengelola keuangan. Namun banyak dari mereka berasal dari latar belakang sederhana, bahkan kekurangan.

Editor: Hanny Suwindari
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