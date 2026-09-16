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Muhammad Rais Raya
Kamis, 17 September 2026 | 04.04 WIB

3 Weton yang Punya Potensi Jadi Kaya Raya di Akhir Tahun 2026, Rezekinya Datang dari Banyak Tempat

Weton yang diramalkan punya potensi menjadi kaya raya di akhir tahun 2026 saat rezekinya datang dari banyak tempat. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan punya potensi menjadi kaya raya di akhir tahun 2026 saat rezekinya datang dari banyak tempat. (dok: magnific)

JawaPos.com - Rezeki besar diprediksi akan datang menghampiri hidup sejumlah orang di akhir tahun 2026 ini.

Menurut perhitungan ada segelintir orang yang bisa mengubah nasibnya menjadi kian mapan dan bermartabat.

Segala yang bisa membuat orang-orang ini memperoleh posisi tersebut akan hadir di paruh kedua tahun ini.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan punya potensi menjadi kaya raya di akhir tahun 2026 saat rezekinya datang dari banyak tempat.

1. Weton Selasa Kliwon

Dalam kepercayaan primbon Jawa, orang yang lahir dengan  Selasa Kliwon umumnya diberkahi dengan kepribadian yang kuat.

Menurut perhitungan primbon, mereka yang berweton satu ini akan memiliki kesempatan menjadi kaya dalam beberapa waktu ke depan.

Mulai akhir tahun 2026 ini, kekayaan mereka dimungkinkan meningkat cukup drastis lantaran banyaknya pemasukan yang diperoleh.

Diyakini, kepandaian mereka dalam memanfaatkan peluang sekalipun dalam situasi sulit membuat rezeki bisa dimaksimalkan dengan baik.

2. Weton Jumat Legi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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