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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 15 September 2026 | 21.11 WIB

Diam-Diam Jadi Kaya, 7 Weton Ini Konon Punya Keberuntungan Finansial yang Menonjol

Ilustrasi seseorang yang membuat kampung gonjang-ganjing - Image

Ilustrasi seseorang yang membuat kampung gonjang-ganjing

JawaPos.com - Di tengah masyarakat Jawa, weton masih menjadi salah satu topik yang menarik untuk diperbincangkan. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari karakter, jodoh, hingga peruntungan dan rezeki.

Tidak sedikit pula masyarakat yang menghubungkan perubahan drastis dalam kehidupan seseorang dengan weton kelahirannya. Ketika ada seseorang yang mendadak mengalami peningkatan ekonomi, kisah tersebut terkadang menjadi bahan perbincangan warga dan membuat banyak orang penasaran.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki karakter serta peruntungan yang mendukung seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat sejumlah weton yang dalam penafsiran primbon Jawa disebut memiliki peluang rezeki besar dan mudah memperoleh kemakmuran.

Namun, penafsiran mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa. Hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan atau jaminan seseorang akan menjadi kaya.

Berikut tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan menarik dalam urusan rezeki.

1. Jumat Legi, Disebut Punya Daya Tarik Rezeki

Mereka yang lahir pada Jumat Legi dalam sejumlah penafsiran primbon kerap digambarkan sebagai sosok yang mudah membangun hubungan dengan orang lain.

Kemampuan berkomunikasi dan menjalin relasi tersebut dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, termasuk dalam pekerjaan maupun usaha.

Ketika mampu memanfaatkan peluang dengan baik, pemilik weton ini diyakini dapat memperoleh kehidupan yang semakin mapan. Tidak heran jika keberhasilannya kemudian menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar.

2. Rabu Wage, Teliti Mengelola Keuangan

Rabu Wage dikenal dalam penafsiran primbon sebagai weton yang memiliki karakter sabar, teliti, dan cermat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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