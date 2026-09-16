5 Weton Disebut Jago Harta: Dulu! Diremehkan, Kini Diramal Jadi Orang Kaya Raya

Ilustrasi kaya raya (Freepik)
JawaPos.com - Weton dipercaya bisa menggambarkan karakter, jalan hidup, serta potensi rezeki seseorang. Salah satu istilah yang sangat menarik perhatian dalam tradisi ini adalah weton jago harta, sebuah istilah untuk orang-orang yang diyakini akan hidup berkecukupan bahkan kaya raya berkat kerja keras dan keberuntungan alam semesta yang menyertainya.
Orang-orang dengan weton ini dipercaya memiliki energi positif yang mampu menarik rezeki dan kesuksesan ke dalam hidup mereka. Tak jarang, meski awal hidupnya penuh kesulitan, mereka akan bangkit dan menjadi orang yang disegani karena keberhasilannya.
Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut adalah lima weton yang disebut-sebut sebagai weton jago harta dan diramalkan akan menjadi orang kaya raya:
Weton ini memiliki jumlah neptu 8, hasil dari hari Senin (4) dan pasaran Wage (4). Berdasarkan primbon Jawa, Senin Wage termasuk dalam kategori jago harta karena orang dengan weton ini dikenal suka menolong, pandai berhemat, dan tidak banyak menuntut dalam hidup.
Meski awalnya hidup sederhana, mereka memiliki etos kerja yang kuat dan daya tahan luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup.
Rezeki mereka sering datang dari hasil kerja keras yang penuh keikhlasan. Keberuntungan yang mereka miliki membuat mereka berpotensi besar untuk menikmati kehidupan yang makmur.
Weton ini memiliki neptu 8, dari hari Selasa (3) dan pasaran Legi (5). Mereka dikenal tegas, mandiri, dan tidak suka bergantung pada orang lain.
Weton ini cocok menjadi pemimpin karena sikapnya yang konsisten dan tegas dalam prinsip. Dalam kehidupan, orang Selasa Legi sering dipercaya banyak orang karena mampu menunjukkan integritas. Mereka juga pekerja keras dan selalu bersungguh-sungguh dalam hal yang dikerjakan. Tak heran jika rezeki mereka mengalir lancar, terutama dari usaha sendiri yang dijalankan dengan konsisten.
Dengan jumlah neptu 10 (hari Minggu = 5, pasaran Kliwon = 5), weton ini mencerminkan pribadi yang pendiam, sederhana, namun sangat dermawan.
Mereka biasanya dikelilingi oleh orang-orang yang menghormati dan menyukai kepribadian mereka yang rendah hati. Keberuntungan orang Minggu Kliwon sering kali datang dari relasi yang luas serta ketulusan hati dalam membantu sesama. Aura positif yang terpancar dari mereka menjadi daya tarik alami yang membawa berkah, baik dari sisi spiritual maupun finansial.
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Jawa Pos
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