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Leni Setya Wati
Kamis, 17 September 2026 | 00.26 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok, Kamis 17 September 2026: Ide Baru Buka Peluang Karier

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan bintang Aquarius menunjukkan bahwa pengaruh Bulan di Scorpio mengingatkan Anda untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan pertemanan. Jangan biarkan emosi sesaat memengaruhi cara Anda memperlakukan orang-orang terdekat.

Aquarius juga tidak perlu memaksakan diri untuk selalu tampil bersemangat. Ada kalanya tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk beristirahat. Berikan ruang bagi diri sendiri untuk memulihkan energi tanpa merasa bersalah.

Kejutan menyenangkan juga berpotensi membuat hari Aquarius menjadi lebih cerah. Dalam percintaan, komunikasi jujur dapat membantu menyelesaikan kesalahpahaman. Sementara di tempat kerja, mencoba pendekatan baru dapat membuka jalan menuju hasil yang berbeda.

Jika memiliki rencana bepergian, pastikan seluruh pemesanan dan jadwal sudah diperiksa kembali sebelum berangkat.

Mari baca ramalan selengkapnya prediksi zodiak Aquarius seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Horoskop Cinta Aquarius

Dalam kehidupan asmara, Venus mendorong Aquarius untuk lebih terbuka melalui komunikasi. Jika ada persoalan yang selama ini tersimpan dalam pikiran, cobalah membicarakannya dengan pasangan.

Percakapan dari hati ke hati dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman sekaligus menciptakan kedekatan yang lebih kuat.

Tidak perlu takut menunjukkan sisi rentan kepada pasangan selama komunikasi dilakukan dengan saling menghargai.

Bagi Aquarius yang masih lajang, peluang untuk memulai percakapan dengan seseorang yang menarik juga terbuka. Interaksi sederhana dapat berkembang menjadi kedekatan yang lebih bermakna.

Horoskop Keuangan Aquarius

Dari sisi finansial, masalah keuangan yang sebelumnya tertunda mungkin mulai menemukan penyelesaian. Kondisi ini dapat memberikan rasa lega dan bahkan berpotensi membawa keuntungan.

Aquarius juga mungkin mendapatkan hasil dari investasi yang telah dilakukan. Namun, jangan terburu-buru menggunakan uang yang baru diterima.

Pantau perkembangan finansial dengan cermat dan buat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Pendekatan praktis akan membantu Anda mengelola pemasukan dengan lebih baik serta menghindari pengeluaran yang tidak perlu.

Editor: Novia Tri Astuti
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