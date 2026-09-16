Ramalan Zodiak Capricorn Besok, Kamis 17 September 2026: Peluang Baru di Tengah Tantangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan bintang Capricorn menunjukkan bahwa emosi yang selama ini dipendam mungkin mulai muncul ke permukaan.
Pengaruh Bulan di Scorpio mengajak Capricorn untuk tidak mengabaikan perasaan tersebut. Berikan diri sendiri waktu untuk memahami dan mengelolanya dengan tenang.
Hari ini juga menjadi momen yang tepat untuk menetapkan tujuan secara lebih jelas. Setelah mengetahui apa yang ingin dicapai, buatlah rencana yang realistis agar setiap langkah dapat dilakukan dengan terarah.
Tidak semua fase kehidupan akan berjalan mudah, dan Capricorn perlu menerima kenyataan tersebut. Dalam urusan cinta, terutama setelah meninggalkan hubungan lama, jangan terburu-buru memulai sesuatu yang baru. Berikan waktu bagi diri sendiri untuk memulihkan perasaan.
Di tempat kerja, beberapa situasi mungkin terasa mengecewakan. Namun, kesabaran dan ketekunan tetap diperlukan. Sementara itu, perjalanan ke tempat baru dapat memberikan pengalaman sekaligus memicu munculnya ide-ide kreatif.
Horoskop Cinta Capricorn
Dalam kehidupan asmara, Capricorn sebaiknya tidak terburu-buru membuka lembaran baru setelah berakhirnya sebuah hubungan.
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Jawa Pos
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