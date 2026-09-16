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Leni Setya Wati
Rabu, 16 September 2026 | 22.19 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok, Kamis 17 September 2026: Kabar Pekerjaan, Tenang Hadap Perubahan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan bintang Sagitarius menunjukkan bahwa pengaruh Bulan di Scorpio mengajak Anda untuk lebih peduli terhadap orang-orang terdekat.

Dengarkan cerita teman dan berikan mereka ruang untuk mengungkapkan perasaan tanpa terburu-buru memberikan penilaian.

Di tengah jadwal yang padat, Sagitarius juga membutuhkan waktu untuk bersantai. Membaca buku atau melakukan aktivitas yang menenangkan dapat membantu mengembalikan energi.

Dalam kehidupan asmara, peluang bertemu seseorang baru terbuka bagi Sagitarius yang sedang mencari pasangan.

Sementara dalam pekerjaan, kabar atau pembaruan penting mungkin datang dan mengubah sejumlah rencana. Jangan langsung panik karena situasi dapat dihadapi dengan lebih baik jika Anda tetap tenang.

Pengalaman perjalanan juga berpotensi memberikan perspektif baru. Mengunjungi tempat yang belum pernah didatangi dapat membuka pikiran terhadap gagasan dan pengalaman berbeda.

Berikut ramalan zodiak Sagitarius selengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Horoskop Cinta Sagitarius

Editor: Novia Tri Astuti
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