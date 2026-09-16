Ramalan Zodiak Pisces Besok, Kamis 17 September 2026: Tetap Gigih dan Jangan Lupa Beristirahat

JawaPos.com - Pisces, energi Bulan di Scorpio mengajak Anda untuk kembali memperhatikan hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan dan ketenangan.

Di tengah kesibukan, jangan sampai Anda lupa memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat dan menikmati waktu bersama orang-orang yang berarti.

Dalam urusan kesehatan, pastikan Anda memahami kebutuhan tubuh sebelum menerapkan rutinitas baru. Tidak semua pola hidup cocok untuk setiap orang, sehingga penting untuk memilih kebiasaan yang sesuai dengan kondisi Anda.

Teruslah bergerak menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Kerja keras yang dilakukan dengan konsisten dapat membuka jalan menuju hasil yang Anda harapkan. Pertemuan dengan orang baru juga berpotensi membawa kesempatan menarik di masa mendatang.

Jika rencana perjalanan tiba-tiba batal, cobalah untuk tidak terlalu larut dalam kekecewaan. Periksa kembali pengeluaran yang sudah dilakukan dan cari tahu apakah sebagian biaya masih dapat dikembalikan.

Berikut ramalan zodiak Pisces pada Kamis 17 September 2026 dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Pisces

Dalam urusan asmara, hari ini membawa perpaduan antara usaha dan peluang yang tidak terduga. Pertemuan dengan seseorang atau lingkungan baru bisa menjadi awal dari hubungan yang berkembang lebih jauh.

Bagi Pisces yang masih lajang, jangan terlalu menutup diri terhadap orang-orang yang baru dikenal. Sementara bagi yang sudah memiliki pasangan, manfaatkan waktu bersama untuk menjaga kedekatan dan saling mendukung.

Keuangan Pisces

Pisces perlu lebih cermat dalam mengatur pengeluaran hari ini. Jika Anda sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan uang demi sebuah proyek atau ide tertentu, pahami terlebih dahulu potensi manfaat yang bisa diperoleh.

Jangan lupa memasukkan kebutuhan perjalanan ke dalam perencanaan keuangan. Menentukan anggaran sejak awal akan membantu menjaga kondisi finansial tetap seimbang dan mencegah pengeluaran berlebihan.

Karier Pisces

Kerja keras tetap menjadi kunci untuk mencapai target. Namun, bukan berarti Anda harus menghabiskan seluruh waktu untuk pekerjaan. Sesekali mengambil jeda justru dapat membantu pikiran kembali segar.