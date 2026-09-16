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Leni Setya Wati
Rabu, 16 September 2026 | 22.14 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok, Kamis 17 September 2026: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan Besar

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan bintang Scorpio menunjukkan bahwa pengaruh Bulan di Scorpio mendorong Anda untuk lebih mampu mengendalikan emosi, terutama ketika menghadapi situasi yang rumit atau penuh tekanan. Tetap tenang akan membantu Anda mengambil keputusan dengan lebih jernih.

Di tengah kesibukan, jangan lupa memperhatikan kebutuhan tubuh. Pilih makanan yang lebih bergizi dan sisihkan waktu untuk menjaga kebugaran.

Kehadiran Scorpio juga ternyata memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar, sehingga jangan menganggap remeh keberadaan dan perhatian yang Anda berikan.

Dalam kehidupan asmara, kejutan mungkin datang dari seseorang yang tidak lagi Anda sangka akan muncul. Sementara kondisi keuangan terlihat cukup stabil, keputusan terkait karier sebaiknya dipikirkan secara matang.

Untuk urusan perjalanan, pilih destinasi yang benar-benar ingin dikunjungi agar waktu dan biaya yang dikeluarkan terasa lebih bermakna.

Berikut ramalan zodiak Scorpio pada Kamis 17 September 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Horoskop Cinta Scorpio

Dalam urusan asmara, seseorang dari masa lalu mungkin kembali muncul secara tiba-tiba. Kehadiran orang tersebut dapat membangkitkan kenangan dan emosi yang selama ini mungkin sudah Anda simpan.

Editor: Novia Tri Astuti
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