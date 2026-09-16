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Leni Setya Wati
Rabu, 16 September 2026 | 21.51 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok, Kamis 17 September 2026: Saatnya Beristirahat dan Bijak Mengatur Uang

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan bintang Libra menunjukkan bahwa pengaruh Bulan di Scorpio mendorong Anda untuk lebih peka terhadap kondisi emosional.

Jangan mengabaikan perasaan yang muncul. Luangkan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya Anda butuhkan agar dapat menjalani hari dengan lebih tenang.

Dalam hal kesehatan, Libra juga disarankan menyesuaikan pola makan dan rutinitas olahraga dengan kondisi tubuh. Tidak perlu memaksakan diri ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Sementara itu, keberuntungan mungkin tidak selalu datang sesuai waktu yang diharapkan. Karena itu, bersabarlah jika beberapa rencana membutuhkan waktu lebih lama. Dalam urusan cinta, jangan takut mengambil langkah jika Anda memang sudah yakin.

Setelah bekerja keras, Libra juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Merencanakan perjalanan atau mengunjungi tempat baru bersama orang-orang terdekat dapat menjadi cara untuk menyegarkan pikiran.

Dari laman Astrotalk, berikut ramalan zodiak Libra secara lebih lengkap dalam berbagai aspek kehidupan.

Horoskop Cinta Libra

Dalam urusan asmara, Libra didorong untuk lebih berani mengambil langkah. Jika ada seseorang yang menarik perhatian, jangan terlalu takut menunjukkan ketertarikan selama dilakukan dengan cara yang wajar dan tetap menghargai batasan.

Editor: Novia Tri Astuti
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