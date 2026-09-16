Nasib Berubah Drastis, 5 Weton Ini Disebut Berpotensi Mendapat Rezeki Nomplok

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menunjukkan hari kelahiran. Kombinasi hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, jodoh, hingga perjalanan rezeki seseorang.

Berbagai tafsir dalam primbon Jawa bahkan menyebut beberapa weton memiliki peluang mengalami perubahan kehidupan yang cukup besar. Salah satu bentuknya adalah datangnya rezeki secara tidak terduga.

Dalam kepercayaan tersebut, keberuntungan tidak hanya dikaitkan dengan kerja keras, tetapi juga dengan kesempatan, doa, hubungan dengan orang lain, serta berbagai faktor yang dipercaya menyertai perjalanan hidup seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dalam tafsir primbon disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki tak terduga dan mengalami perubahan nasib.

1. Rabu Pahing Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, mudah bergaul, dan cukup jeli dalam melihat kesempatan.

Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan peluang yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Ketika kesempatan datang pada waktu yang tepat, hasilnya disebut mampu memberikan perubahan besar dalam kehidupan.

Dalam ramalan yang dikutip, rezeki Rabu Pahing dapat muncul melalui peluang usaha, kerja sama, maupun keuntungan dari sesuatu yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan.

Namun, kemampuan mengenali peluang dan mengelolanya dengan baik tetap menjadi bagian penting jika ingin memperoleh hasil nyata.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon kerap mendapat tempat khusus dalam berbagai pembahasan mengenai primbon Jawa. Weton ini sering digambarkan memiliki karakter karismatik dan daya tarik yang kuat.