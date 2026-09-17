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Kamis, 17 September 2026 | 12.00 WIB

Tanpa Usaha! 8 Weton Unik Ini Justru Lancar Rezeki dan Berlimpah Hoki

Ilustrasi weton Terhoki (Unsplash) - Image

Ilustrasi weton Terhoki (Unsplash)

JawaPos.com – Tanpa usaha berarti, ada delapan weton unik yang justru selalu lancar rezeki dan berlimpah hoki secara alami.

Energi weton unik ini diyakini membawa keberuntungan dan hoki yang mempermudah aliran rezeki tanpa harus dipaksakan.

Hoki dari weton unik memberi kemudahan dan kelancaran dalam hidup, membuat setiap langkah terasa lebih ringan.

Weton unik ini menjadi simbol energi rezeki yang stabil, menarik keberuntungan, dan mendukung kesejahteraan secara alami.

Dikutip dari akun YouTube Filosofi Jawa, dijelaskan bahwa ada delapan weton unik yang  justru lancar rezeki dan berlimpah hoki tanpa usaha berarti.

1. Jumat Legi

Mereka yang terlahir pada Jumat Legi memiliki pancaran energi kewibawaan yang secara alami menarik kepercayaan orang di sekitarnya.

Keberuntungan finansial mereka bersumber dari kemampuan membangun kredibilitas sehingga sering dipilih untuk mengemban tanggung jawab besar.

Tidak sedikit pemimpin dan pelaku bisnis ternama yang memiliki weton Jumat Legi dalam perjalanan hidupnya.

Aliran rezeki mereka umumnya hadir melalui kolaborasi strategis, posisi kepemimpinan, atau pintu bisnis yang membuka secara tak terduga.

Editor: Hanny Suwindari
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