Aras Kembang: 5 Weton dengan Pesona Memikat dan Penuh Wibawa Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Aras Kembang untuk weton dengan pesona layaknya bunga yang memikat.

Golongan weton ini dipercaya memiliki neptu dua belas serta aura yang mampu menarik banyak perhatian orang.

Perasaan yang halus membuat pemilik weton ini mudah mengundang simpati, terutama di mata lawan jenis.

Dilansir dari akun YouTube Tuah99 pada Kamis (17/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Aras Kembang tersebut.

1. Minggu pon

Weton Minggu Pon memiliki jumlah neptu dua belas dengan pengarasan Aras Kembang serta pancasuda bumi kapetak.

Pesona layaknya bunga membuat mereka pandai menarik perhatian, terutama di hadapan lawan jenisnya.

Kecintaan terhadap keteraturan dan kebersihan menjadi ciri khas yang melekat kuat pada weton ini.

Etos kerja yang tinggi turut menjadi bekal utama dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari.