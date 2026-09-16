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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 16 September 2026 | 23.15 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis, 17 September 2026: Dengarkan Hati dan Beri Diri Ruang

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok, Kamis, 17 September 2026, mengajak Anda untuk tidak terus menyimpan berbagai beban pikiran seorang diri.

Ketika suasana hati sedang kurang baik atau ada persoalan yang sulit diselesaikan, berbicara dengan teman dekat dapat membantu Pisces melihat keadaan dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam urusan asmara, Pisces juga perlu lebih berhati-hati membedakan rasa tertarik dengan perasaan yang benar-benar memiliki makna lebih dalam agar tidak terburu-buru menentukan arah hubungan.

Sementara dalam karier, kerja keras tetap penting, tetapi terlalu memaksakan diri tanpa memberikan waktu istirahat justru dapat mengurangi energi dan konsentrasi.

Kondisi keuangan cenderung membutuhkan pertimbangan yang matang sebelum mengeluarkan uang, terutama jika Pisces memiliki rencana perjalanan atau kebutuhan lain yang sudah lama dipersiapkan.

Dari sisi kesehatan, kebiasaan baik yang selama ini dijalankan sebaiknya terus dipertahankan dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap kondisi tubuh.

Jika ada rencana bepergian yang terus tertunda, besok dapat menjadi momentum untuk mulai menyusun kembali rencana tersebut secara lebih realistis.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Kamis, 17 September 2026, mulai dari asmara, karier, keuangan, hingga kesehatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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