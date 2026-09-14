Jalan Rezeki Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Disebut Bakal Makin Makmur

Ilustrasi Rezeki Mengalir (magnific)
JawaPos.com – Setiap shio dalam astrologi Tionghoa dipercaya memiliki karakter dan perjalanan keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan karier, bisnis, dan keuangan.
Dalam kepercayaan tersebut, ada sejumlah shio yang disebut mempunyai peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan finansial. Rezeki yang datang bisa dikaitkan dengan kerja keras, peluang bisnis, koneksi, maupun keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan.
Meski demikian, ramalan astrologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan kepercayaan tradisional, bukan sebagai jaminan bahwa seseorang pasti akan menjadi kaya.
Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki dan kemakmuran. Berikut daftarnya.
Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar, disiplin, dan memiliki daya juang tinggi. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk membangun kestabilan finansial dalam jangka panjang.
Menurut ramalan, mereka yang lahir pada tahun 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, serta tahun-tahun berikutnya dengan siklus 12 tahunan berpeluang merasakan perkembangan finansial yang lebih baik.
Kerja keras yang selama ini dilakukan disebut mulai membuahkan hasil. Peluang karier maupun bisnis dapat terbuka dari arah yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
Bahkan, investasi atau usaha yang pernah dijalankan pada masa lalu dipercaya berpotensi memberikan hasil yang lebih besar. Ketekunan menjadi kekuatan utama Shio Kerbau dalam mengejar kemapanan.
Shio Macan identik dengan keberanian, rasa percaya diri, dan semangat untuk mencoba sesuatu yang baru. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya berani mengambil kesempatan yang mungkin dilewatkan orang lain.
Bagi mereka yang lahir pada 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, dan seterusnya dalam siklus 12 tahun, astrologi Tionghoa meramalkan adanya peluang finansial yang menjanjikan.
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