Jalan Rezeki Terbuka Lebar, 10 Weton Ini Diprediksi Makin Makmur

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki potensi kuat dalam urusan rezeki. Mereka dipercaya dapat mengalami peningkatan kehidupan ketika mampu memaksimalkan kelebihan yang dimiliki, bekerja dengan tekun, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi rintangan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Panggilan Leluhur, terdapat 10 weton yang disebut memiliki peluang untuk mengalami peningkatan rezeki dan keberuntungan. Berikut daftarnya.

1. Selasa Pon Selasa Pon memiliki jumlah neptu 10, yang berasal dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pon sebesar 7.

Pemilik weton ini dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama, berpegang pada kejujuran, serta mempunyai ketenangan dalam menghadapi berbagai persoalan.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, mereka dipercaya memiliki kejelian membaca kesempatan. Ketekunan yang dibarengi kemampuan melihat peluang dapat membuka jalan menuju peningkatan finansial.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, Selasa Pon berpotensi menemukan kesempatan yang menguntungkan ketika mampu mempertahankan semangat dan konsistensinya.

2. Selasa Legi Selasa Legi mempunyai neptu 8, hasil perpaduan nilai Selasa 3 dan Legi 5.