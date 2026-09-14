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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 15 September 2026 | 03.25 WIB

Rezeki Besar Menanti, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur Secara Finansial

Ilustrasi seseorang yang nasib kayanya telah tertulis - Image

Ilustrasi seseorang yang nasib kayanya telah tertulis

JawaPos.com – Kondisi finansial yang semakin baik tentu menjadi harapan banyak orang. Memiliki penghasilan stabil, tabungan bertambah, hingga memperoleh peluang usaha baru kerap dianggap sebagai tanda kehidupan yang semakin mapan.

Dalam astrologi Tiongkok, peruntungan finansial seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan energi berbeda yang dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi peluang dalam kehidupan.

Ada pula periode tertentu yang dipercaya membawa keberuntungan lebih besar bagi beberapa shio. Pada fase tersebut, peluang mendapatkan pemasukan tambahan, mengembangkan bisnis, atau memperbaiki kondisi keuangan disebut lebih terbuka.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang disebut tengah berada dalam fase positif secara finansial. Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, gesit, dan pandai membaca keadaan. Mereka dipercaya mampu melihat peluang yang mungkin luput dari perhatian orang lain.

Karakter tersebut menjadi modal penting ketika menghadapi dunia bisnis maupun pekerjaan. Mereka cenderung tidak hanya menunggu kesempatan, tetapi berusaha mencari cara untuk memanfaatkannya.

Dalam ramalan astrologi Tiongkok, Shio Tikus disebut sedang memasuki periode yang cukup menguntungkan. Ide usaha maupun keputusan yang direncanakan dengan matang dipercaya berpotensi memberikan hasil positif.

Jaringan pertemanan yang luas juga dapat menjadi keuntungan tersendiri. Dari hubungan tersebut, peluang kerja sama atau sumber pemasukan baru disebut dapat bermunculan.

2. Shio Naga

Shio Naga sejak lama identik dengan kekuatan, keberanian, dan ambisi. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai rasa percaya diri tinggi ketika mengejar target.

Dalam urusan finansial, karakter tersebut membuat mereka disebut berani mengambil langkah besar ketika melihat peluang yang menjanjikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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