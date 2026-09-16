Takdir Berubah Drastis, 4 Shio Ini Disebut Berpeluang Meraih Rezeki Berlimpah

ilustrasi shio lancar rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai hambatan sebelum akhirnya menemukan kesempatan baru.
Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, perubahan tersebut kerap dikaitkan dengan peruntungan berdasarkan shio. Sejumlah shio dipercaya dapat memasuki periode yang lebih positif, baik dalam urusan pekerjaan, keuangan, maupun hubungan asmara.
Dilansir dari Naurakom, berikut empat shio yang disebut-sebut akan mengalami perubahan peruntungan dan memiliki peluang mendapatkan rezeki lebih lancar.
Pemilik Shio Macan digambarkan sebagai sosok yang mungkin sempat berhadapan dengan berbagai tekanan dan situasi yang menguras emosi.
Namun, menurut ramalan tersebut, kondisi itu perlahan dapat berubah. Shio Macan disebut bakal memperoleh keberanian serta keberuntungan untuk menghadapi persoalan yang datang.
Rencana yang sebelumnya tidak berjalan sesuai harapan juga diyakini bisa diperbaiki. Dengan mengevaluasi langkah sebelumnya dan mengambil keputusan secara lebih matang, mereka berpeluang menemukan jalan yang lebih baik.
Dalam urusan pekerjaan, keberuntungan disebut turut terbuka, khususnya bagi mereka yang konsisten mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas diri.
Berbagai tantangan yang sempat dialami Shio Monyet diyakini dapat menjadi bagian dari proses menuju kondisi yang lebih baik.
Dalam ramalan ini, mereka disebut memiliki kecerdikan dan kemampuan berpikir yang dapat membantu menghadapi situasi sulit. Ketika masalah muncul, Shio Monyet dipercaya mampu mencari jalan keluar dengan cara yang tepat.
Keberuntungan juga disebut berkaitan dengan kondisi finansial. Ada peluang bagi Shio Monyet untuk memperoleh hasil yang lebih baik apabila mampu memanfaatkan kesempatan dan mengambil keputusan secara cermat.
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Jawa Pos
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