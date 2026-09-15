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Risma Azzah Fatin
Rabu, 16 September 2026 | 00.38 WIB

Jorge Martin Sebut Kram Lengan Ganggu Peluang Besar Raih Kemenangan dan Gelar MotoGP 2026

Jorge Martin (Crash) - Image

Jorge Martin (Crash)

JawaPos.com – Jorge Martin menghadapi dilema operasi setelah mengalami kram lengan dalam Grand Prix San Marino di Misano.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (14/9), Pembalap Aprilia itu sempat tampil sebagai kandidat kemenangan setelah menyalip Marc Marquez dan memimpin balapan pada tahap awal.

Namun, masalah kram lengan semakin parah hingga membuat Martin kehilangan kendali atas motornya dan akhirnya finis di posisi kelima.

Martin mengaku kecewa karena masalah tersebut menggagalkan peluangnya meraih kemenangan sekaligus mengganggu perjuangannya dalam perebutan gelar MotoGP.

Martin mengatakan kram lengan mulai memengaruhi pengereman dan penggunaan gas hingga kondisinya semakin buruk pada setiap putaran.

Setelah balapan di Misano, Martin berencana berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan apakah perlu menjalani operasi setelah Grand Prix Austria.

Masalah serupa pernah dialami Martin pada 2019 dan saat itu ia menjalani operasi yang membuatnya tidak lagi mengalami kram lengan selama beberapa tahun.

Kini, pembalap asal Spanyol tersebut khawatir kondisi itu kembali muncul dan berpotensi memengaruhi peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia.

Martin tetap optimistis menghadapi Austria, tetapi balapan tersebut akan menjadi ujian penting untuk menentukan apakah masalah lengannya dapat diatasi tanpa operasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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