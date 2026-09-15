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Zulfa Putri Hardiyati
Selasa, 15 September 2026 | 13.19 WIB

Kabar Baik!7 Shio Dipercaya Akan Dihujani Keberkahan Rezeki, Hidupnya Makin Mewah dan Penuh Peluang

Ilustrasi Rezeki Menguat dan Peluang Finansial Terbuka (stockking/magnific) - Image

Ilustrasi Rezeki Menguat dan Peluang Finansial Terbuka (stockking/magnific)

JawaPos.com - Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang penuh kelimpahan, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian.

 Dalam tradisi Tionghoa, kepercayaan mengenai shio sering dikaitkan dengan hoki, keberuntungan, dan aliran rezeki seseorang.

Setiap shio diyakini memiliki karakter dan energi khusus yang bisa membawa pengaruh dalam kehidupan pemiliknya.

Menurut kanal Youtube Rezeki & Hoki, ada beberapa shio yang dipercaya akan mendapatkan keberkahan rezeki berlimpah.

Mereka dianggap lebih mudah menarik peluang baik, stabil dalam keuangan, dan mendapat banyak dukungan dari lingkungannya.

 Lalu, siapa saja shio yang masuk dalam daftar? Yuk, kita simak bersama!

1. Shio Tikus

·       Tahun kelahiran: 1972 (Air), 1984 (Kayu), 1996 (Api), 2008 (Tanah)
Pemilik Shio Tikus dikenal cerdas, kreatif, dan berani mengambil risiko.

Mereka punya insting kuat dalam menghasilkan uang serta pintar mengelola keuangan.

Di tahun ini, rezeki Shio Tikus dipercaya akan semakin lancar berkat kecerdikan dan keberanian mereka dalam menangkap peluang.

Editor: Hanny Suwindari
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