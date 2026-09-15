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Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 21.36 WIB

Hoki Mulai Berpihak, 4 Shio Ini Dipercaya Bakal Dapat Banyak Peluang

ilustrasi shio lancar rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio lancar rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki harapan dan target yang ingin diwujudkan dalam kehidupannya. Namun, perjalanan menuju keinginan tersebut tidak selalu berjalan mulus.

Ada kalanya seseorang harus menghadapi berbagai hambatan sebelum akhirnya menemukan jalan yang lebih baik. Dalam astrologi Tiongkok, perubahan nasib dan keberuntungan kerap dikaitkan dengan karakter serta shio seseorang.

Beberapa shio bahkan dipercaya akan memasuki periode yang lebih menguntungkan setelah sebelumnya melewati berbagai tantangan. Keberuntungan tersebut disebut dapat terlihat melalui karier, keuangan, hubungan, hingga kemampuan menghadapi persoalan.

Dilansir dari Naurakom, berikut empat shio yang dipercaya bakal mengalami perubahan nasib menjadi lebih mujur dan memiliki jalan rezeki yang semakin lancar.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal sebagai sosok yang berani dan memiliki karakter kuat. Meski begitu, perjalanan mereka tidak selalu bebas dari masalah maupun gejolak emosional.

Dalam ramalan yang beredar, Shio Macan disebut akan memasuki fase yang lebih menguntungkan. Keberanian dan rasa percaya diri mereka dipercaya semakin kuat sehingga mampu menghadapi berbagai persoalan dengan lebih tenang.

Hal-hal yang sebelumnya berjalan tidak sesuai harapan juga dianggap dapat menjadi bahan evaluasi. Dengan pengalaman tersebut, mereka disebut mampu menyusun kembali rencana dan mengambil langkah yang lebih tepat.

Dari sisi karier, peluang positif juga dipercaya terbuka lebih lebar, terutama bagi mereka yang terus meningkatkan kemampuan dan kualitas diri.

2. Shio Monyet

Shio Monyet dikenal cerdas, lincah, dan mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan. Meski terkadang harus melewati situasi yang penuh tantangan, mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk mencari jalan keluar.

Dalam ramalan tersebut, keberuntungan Shio Monyet disebut akan mengalami peningkatan. Kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki diyakini dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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