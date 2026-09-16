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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 16 September 2026 | 20.43 WIB

4 Zodiak Ini Sosok Selebritas Sekolah, Punya Daya Tarik Memikat dan Mudah Jadi Pusat Perhatian

Ilustrasi sosok populer. (Magnific) - Image

Ilustrasi sosok populer. (Magnific)

JawaPos.com - Empat zodiak ini sudah sejak lama menjadi idola di sekolah. Mereka punya daya tarik memikat dan aura yang sangat kuat.

Kelebihan mereka dalam berteman juga menjadi salah satu faktor penting untuk disukai banyak orang.

Mereka adalah sosok-sosok selebritas sekolah. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman thoughtcatalog pada (16/9) berikut empat zodiak  yang menjadi primadona sekolah.

Gemini secara alami memiliki pesona yang memikat. Mereka memiliki sikap terbuka, tidak menghakimi, dan ramah. Semua orang ingin berteman dengan mereka. Gemini juga dapat ditempatkan dalam situasi ataupun lingkungan apapun.

Leo memiliki daya tarik yang mempesona. Mereka memiliki sifat murah hati yang membuat orang lain merasa tertarik. Mereka juga merupakan sosok yang akan melakukan apapun untuk membuat orang lain merasa terkesan. Leo tidak pernah malu menjadi pusat perhatian.

Libra adalah sosok social butterfly di dalam zodiak. Libra menyukai perhatian dan suka membuat orang lain merasa bahagia. Mereka dapat berteman dalam situasi apapun karena cenderung ramah dan santai.

Scorpio memiliki aura misterius. Hal tersebut terlihat dari cara mereka membawa diri. Scorpio juga menyukai perhatian, sehingga mereka akan memusatkan fokusnya pada sosok orang tersebut.

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Editor: Novia Tri Astuti
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