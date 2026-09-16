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Rabbany Wanadriani
Rabu, 16 September 2026 | 20.42 WIB

Ramalan Shio Kamis 17 September 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Shio Kelinci seharusnya merasa puas saat ini. Sedangkan besok mungkin bukan hari terbaik bagi shio Macan.

Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 17 September 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Untuk meraih kesuksesan maksimal, jangan terlibat dalam adu kekuatan dengan orang lain.

Jika peka terhadap kebutuhan keluarga, Anda bisa menikmati waktu yang menyenangkan malam ini.

Luangkan waktu untuk menyayangi orang yang Anda cintai.

Editor: Novia Tri Astuti
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