Ramalan Shio Kamis 17 September 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com – Jika bekerja dengan tekad, shio Tikus bisa menyelesaikan sebuah proyek dengan hasil positif.
Di sisi lain, kerja keras yang shio Ular curahkan dalam segala hal akan terbayar.
Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 17 September 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Jika bekerja dengan tekad, Anda bisa menyelesaikan sebuah proyek dengan hasil positif.
Luangkan waktu bersama teman baru untuk mengenalnya lebih baik.
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Jawa Pos
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