Ramalan Zodiak Pisces 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak pisces adalah pemikir yang emosional dan artistik, dengan kekuatan imajinasi yang tak tertandingi. Pisces tidak memiliki keinginan atau mengejar kekuasaan atau otoritas.

Pada hari ini, pisces akan menjadi sangat sibuk di rumah. Tamu mungkin akan berkunjung, dan rumah pisces akan dipenuhi dengan keriuhan perayaan.

Cobalah mengesampingkan kekhawatiran pekerjaan dan fokuslah bersenang-senang dengan orang-orang yang disayangi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 16 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces sebaiknya berdamai dengan pasangan jika dia tampak kesal atau sulit dipuaskan. Terkait karir, pastikan resume dan penampilanmu rapi karena pisces akan menghadiri wawancara dan menerima tawaran pekerjaan.

Sementara itu, cobalah untuk menjauhkan mimpi buruk dengan menjaga tingkat stres serendah mungkin. Terkait keuangan, pastikan membuat kesan yang baik karena pisces akan melihat beberapa perkembangan pada kesempatan promosi atau kesepakatan bisnis.

Cinta Pisces

Cobalah berdamai dengan pasangan yang tampak kesal atau sulit dipuaskan. Kesampingkan perasaan dan memperhatikan perasaan pasanganmu. Sikap ini akan membawa hubungan kembali ke zona aman. Hari ini pasti akan menjadi hari yang baik untuk pisces.

Karir Pisces

Jika sempat melamar pekerjaan baru, kemungkinan besar pisces akan menghadiri wawancara dan menerima tawaran pekerjaan. Pastikan resume dan penampilanmu rapi.

Meskipun merasa tidak yakin dengan perubahan apa pun saat ini, pada akhirnya pisces akan menerima tawaran tersebut. Hal itu akan menjadi keputusan yang tepat.

Kesehatan Pisces

Mimpi buruk mungkin mengganggu pisces akhir-akhir ini, jadi cobalah untuk menjauhkannya dengan menjaga tingkat stres serendah mungkin.

Rasa gelisah di malam hari hanyalah akibat dari tekanan yang pisces alami di siang hari. Jadi jika dapat meredakannya sebelum tidur, pisces akan dapat beristirahat dengan nyenyak.