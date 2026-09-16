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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 16 September 2026 | 17.18 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 16 September 2026: Jaga Tubuh dengan Kebiasaan Sederhana

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Rabu, 16 September 2026, menjadi salah satu hal yang perlu lebih diperhatikan di tengah kesibukan dan berbagai tuntutan sehari-hari.

Rutinitas yang padat dapat membuat Taurus lupa memberikan perhatian terhadap kondisi tubuh sendiri.

Padahal, tubuh membutuhkan perawatan yang konsisten agar tetap mampu mendukung berbagai aktivitas tanpa mudah kehilangan energi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Rabu, 16 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika belakangan pola makan Taurus kurang teratur, Rabu ini dapat menjadi waktu yang tepat untuk mulai memperbaikinya secara perlahan.

Perhatikan kembali jenis makanan yang dikonsumsi dan usahakan waktu makan tidak terlalu sering berubah.

Kesibukan pekerjaan atau urusan pribadi sebaiknya tidak membuat Taurus terus melewatkan waktu makan.

Tubuh tetap membutuhkan asupan yang cukup agar energi dapat terjaga sepanjang hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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