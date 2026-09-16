Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Rabu, 16 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Rabu, 16 September 2026, mengingatkan pentingnya menemukan keseimbangan antara aktivitas fisik dan waktu istirahat.
Olahraga dapat memberikan manfaat bagi tubuh, terutama jika belakangan Gemini lebih sering menjalani rutinitas yang minim gerakan.
Namun, aktivitas fisik tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak membuat energi terkuras secara berlebihan.
Gemini dapat mulai memperhatikan seberapa banyak waktu yang dihabiskan untuk bergerak dalam sehari.
Jika pekerjaan membuat sebagian besar waktu digunakan untuk duduk atau berada di depan layar, tambahkan aktivitas ringan di sela-sela rutinitas.
Berjalan kaki, melakukan peregangan, bersepeda santai, atau kegiatan sederhana lainnya dapat menjadi pilihan untuk membuat tubuh lebih aktif.
Tidak perlu langsung menetapkan target olahraga yang terlalu tinggi.
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Jawa Pos
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