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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 16 September 2026 | 17.23 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Rabu, 16 September 2026: Jaga Energi dan Pola Makan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Rabu, 16 September 2026, perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam hal pola makan dan kebiasaan yang dapat memengaruhi tingkat energi tubuh.

Semangat yang tinggi terkadang membuat Aries terlalu sibuk menjalani berbagai aktivitas hingga lupa memperhatikan apa yang dikonsumsi sepanjang hari.

Padahal, pola makan dan waktu istirahat yang kurang teratur dapat membuat tubuh terasa lebih berat dan energi justru menurun ketika aktivitas sedang padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Rabu, 16 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries sebaiknya mulai memperhatikan kembali makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari.

Kesibukan sering membuat seseorang memilih makanan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kebutuhan tubuh.

Makanan atau minuman yang dikonsumsi secara berlebihan dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman dan energi tidak bertahan seperti yang diharapkan.

Karena itu, usahakan menjaga pola makan tetap seimbang dan tidak menggunakan makanan sebagai pelarian ketika sedang lelah atau banyak pikiran.

Editor: Novia Tri Astuti
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