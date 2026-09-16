Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Rabu, 16 September 2026: Jaga Tubuh dan Ketenangan Pikiran

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Rabu, 16 September 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan yang membantu tubuh tetap aktif sekaligus menjaga pikiran lebih tenang.
Jika selama beberapa waktu terakhir aktivitas fisik belum menjadi bagian dari rutinitas, Cancer dapat mulai kembali bergerak melalui kegiatan sederhana yang realistis dan mudah dilakukan.
Tidak perlu langsung memilih olahraga dengan intensitas tinggi karena tubuh membutuhkan proses untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebiasaan.
Cancer dapat memulai aktivitas fisik dengan langkah yang ringan.
Berjalan kaki, melakukan peregangan, bersepeda santai, atau melakukan aktivitas fisik sederhana lainnya dapat menjadi pilihan untuk membantu tubuh kembali aktif.
Tidak perlu langsung menetapkan target yang terlalu berat hanya karena ingin mendapatkan hasil dengan cepat.
Kebiasaan yang dilakukan secara konsisten justru lebih mudah dipertahankan dibandingkan aktivitas berat yang hanya dilakukan sesekali.
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Jawa Pos
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