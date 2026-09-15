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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 16 September 2026 | 05.24 WIB

Diam-Diam Hartanya Bertambah, 6 Shio Ini Disebut Punya Insting Finansial Mumpuni

seseorang yang memasuki zona konglomerat di bulan September - Image

seseorang yang memasuki zona konglomerat di bulan September

JawaPos.com - Memiliki kehidupan finansial yang mapan tentu menjadi impian banyak orang. Namun, membangun kekayaan tidak selalu hanya berkaitan dengan besarnya penghasilan. Kemampuan mengatur pemasukan, menahan keinginan untuk berbelanja berlebihan, serta mengambil keputusan secara matang juga memiliki peran penting.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan kecenderungan yang berbeda. Perbedaan sifat tersebut kemudian kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana seseorang memperlakukan dan mengelola uang.

Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tiongkok, ada enam yang kerap dianggap memiliki karakter kuat dalam urusan finansial. Mereka digambarkan bukan hanya mampu mencari pemasukan, tetapi juga mempunyai strategi untuk menjaga agar kekayaan terus bertambah.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut enam shio yang disebut memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik.

1. Shio Kerbau – Konsisten dan Tidak Mudah Boros

Pemilik shio Kerbau dikenal mempunyai karakter pekerja keras, disiplin, dan tekun. Dalam urusan keuangan, mereka cenderung tidak mudah tergoda untuk menghabiskan uang demi kesenangan sesaat.

Kebiasaan menyisihkan penghasilan dan mempertimbangkan setiap pengeluaran membuat mereka mampu membangun kondisi finansial secara bertahap. Mereka lebih mengutamakan kestabilan dibanding mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat.

Ibarat seseorang yang rajin menanam dan merawat kebunnya, hasil kerja keras shio Kerbau dipercaya baru terlihat setelah melewati proses panjang. Namun, ketika waktunya tiba, hasil tersebut dapat menjadi aset yang bernilai.

2. Shio Ular – Tenang Membaca Peluang

Shio Ular kerap digambarkan sebagai sosok yang cermat dan penuh perhitungan. Mereka tidak terburu-buru ketika harus mengambil keputusan, terutama jika berkaitan dengan uang.

Sebelum mengeluarkan modal, mereka cenderung mempertimbangkan keuntungan sekaligus kemungkinan risikonya. Kemampuan menganalisis keadaan membuat shio ini dianggap mampu melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Jika diterapkan secara konsisten, pola pikir tersebut dapat membantu mereka mengembangkan pemasukan secara bertahap. Mereka lebih mengandalkan strategi jangka panjang daripada keputusan yang dilakukan secara spontan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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