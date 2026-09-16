10 Weton yang Diramal Paling Cerah Finansialnya di Tahun 2026, Siapa Saja Mereka?

Ilustrasi Finansial Berpotensi Makin Lancar (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, beberapa weton diyakini memiliki perjalanan hidup yang sarat tantangan sehingga sering dikaitkan dengan kebutuhan ruwatan.
Pembahasan tentang weton dan ruwatan selalu menghadirkan pandangan menarik mengenai cara menghadapi tantangan yang membentuk arah hidup seseorang.
Banyak orang meyakini bahwa cobaan hidup pada weton tertentu dapat diringankan melalui ruwatan yang dianggap membuka jalan baru.
Hubungan antara weton, ruwatan, tantangan, dan cobaan menjadi ruang refleksi tentang bagaimana hidup membawa pesan tersendiri.
Dikutip dari akun YouTube Kunil primbon jowo, dijelaskan bahwa ada sepuluh weton yang diramal paling cerah finansialnya di tahun 2026.
1. Kamis Legi
Weton Kamis Legi dengan neptu 13 dikenal sebagai pribadi yang tenang dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Mereka memiliki kekuatan batin yang kuat serta kemampuan luar biasa dalam melihat peluang dengan jernih dan tidak mudah terpengaruh arus.
Tahun 2026 diprediksi menjadi momen kebangkitan bagi pemilik weton ini, baik dalam dunia bisnis maupun karier profesional mereka.
Rezeki akan mengalir dari berbagai arah berkat aura kepercayaan yang mereka pancarkan sebagai pemimpin alami yang mampu memetik hasil dari kepercayaan yang telah dibangun selama ini.
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Jawa Pos
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