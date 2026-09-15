6 Shio yang Konon Diberkahi Dewa Langit, Pantang Takut Memulai Hal Baru

JawaPos.com - Perjalanan hidup setiap orang memiliki cerita yang berbeda. Ada yang harus melewati banyak rintangan sebelum mencapai tujuan, sementara sebagian lainnya seolah lebih mudah menemukan peluang di tengah berbagai perubahan.

Dalam astrologi Tionghoa, keberanian menghadapi sesuatu yang baru kerap dikaitkan dengan peluang dan keberuntungan. Orang yang berani keluar dari zona nyaman dianggap memiliki kesempatan lebih besar untuk menemukan jalan baru dalam kehidupan.

Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki karakter tersebut secara alami. Mereka tidak mudah gentar ketika menghadapi tantangan, berani mengambil langkah berbeda, dan terus mencoba meski hasilnya belum tentu sesuai harapan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang diyakini memiliki keberanian kuat dalam menghadapi perubahan. Sikap tersebut disebut dapat membuka pintu rezeki dan membuat perjalanan hidup mereka semakin beruntung.

1. Shio Tikus – Pintar Membaca Kesempatan Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki kemampuan membaca situasi dengan cepat. Mereka cukup peka dalam melihat peluang, bahkan ketika kesempatan tersebut tersembunyi di balik sebuah persoalan.

Keberanian mencoba sesuatu yang belum banyak dilakukan orang lain menjadi salah satu kekuatan mereka. Tikus tidak selalu menunggu kondisi sempurna sebelum bertindak.

Bagi mereka, kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Pengalaman tersebut justru dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mencoba kembali dengan strategi yang lebih baik. Karakter pantang menyerah inilah yang dalam astrologi dipercaya mampu membuka jalan menuju keberuntungan dan rezeki.

2. Shio Macan – Berani Menghadapi Risiko Shio Macan identik dengan keberanian dan semangat juang yang tinggi. Ketika sudah menetapkan tujuan, mereka cenderung berusaha keras untuk mewujudkannya dan tidak mudah mundur hanya karena menghadapi hambatan.

Macan juga tidak terlalu takut mengambil langkah yang belum tentu berani dilakukan orang lain. Mereka dapat melihat tantangan sebagai kesempatan untuk membuktikan kemampuan diri.