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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.16 WIB

TOP 3 Shio Pilihan Dewa Langit: Hidupnya Dibanjiri Berkat, Keberuntungan, dan Cuan Melimpah!

Ilustrasi shio pilihan Dewa Langit (Magnific) - Image

Ilustrasi shio pilihan Dewa Langit (Magnific)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakteristik, potensi, dan jalur keberuntungannya masing-masing. 

Namun, di antara dua belas shio yang ada, terdapat beberapa shio yang kerap dianggap memiliki energi keberuntungan lebih kuat dibandingkan yang lain. 

Mereka sering disebut sebagai "shio pilihan Dewa Langit" karena perjalanan hidupnya dipenuhi berbagai peluang baik, kemudahan dalam meraih kesuksesan, serta keberlimpahan rezeki yang datang dari berbagai arah.
Menurut sejumlah perhitungan astrologi Timur, keberuntungan yang dimiliki shio-shio ini tidak hanya terlihat dalam aspek keuangan, tetapi juga mencakup karier, bisnis, hubungan sosial, hingga kehidupan keluarga. 

Saat menghadapi tantangan, mereka cenderung lebih mudah menemukan jalan keluar. Ketika peluang muncul, mereka memiliki kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkannya dengan baik. 

Hal inilah yang membuat mereka sering terlihat selangkah lebih maju dibandingkan orang-orang di sekitarnya.

Menariknya, keberuntungan yang dikaitkan dengan shio pilihan Dewa Langit bukan semata-mata soal nasib baik yang datang tanpa usaha. 

Sebaliknya, banyak pemilik shio ini dikenal memiliki mental pekerja keras, ketekunan tinggi, serta keberanian dalam mengambil keputusan penting. 

Kombinasi antara karakter kuat dan energi keberuntungan inilah yang dipercaya menjadi alasan mengapa rezeki dan kesuksesan lebih mudah menghampiri mereka.

Tak sedikit yang meyakini bahwa dalam periode tertentu, energi positif yang menaungi shio-shio ini akan semakin kuat, sehingga peluang memperoleh cuan, promosi jabatan, keuntungan bisnis, hingga keberhasilan finansial menjadi lebih besar. 

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar TOP 3 shio pilihan Dewa Langit yang hidupnya diprediksi dibanjiri berkat, keberuntungan, dan cuan melimpah? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Editor: Candra Mega Sari
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