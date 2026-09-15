Tak Disangka, 5 Shio Ini Konon Berpotensi Mendapat Rezeki dari Orang Terdekat

JawaPos.com – Rezeki bisa datang melalui berbagai jalan yang terkadang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Selain hasil kerja keras, dukungan orang-orang terdekat juga dapat menjadi salah satu sumber bantuan ketika seseorang sedang menghadapi persoalan finansial.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Sejumlah shio dipercaya mempunyai hubungan keluarga yang kuat, sifat dermawan, serta kebiasaan membantu orang lain.

Karakter tersebut kemudian dipercaya dapat membuka peluang datangnya bantuan atau kesempatan finansial dari lingkungan terdekat. Rezeki yang diperoleh tidak selalu berupa uang secara langsung, tetapi bisa hadir dalam bentuk dukungan, peluang, maupun bantuan untuk mencapai tujuan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan berpeluang memperoleh rezeki dan kejutan finansial yang tidak disangka-sangka menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun dan memiliki etos kerja tinggi. Mereka cenderung menjalankan tanggung jawab dengan serius dan tidak mudah berhenti ketika menghadapi hambatan.

Selain mengandalkan kerja keras, Kerbau juga dikenal memiliki kepedulian terhadap keluarga. Mereka tidak segan memberikan bantuan kepada orang terdekat, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan perhatian.

Sikap tersebut dipercaya dapat menciptakan hubungan timbal balik yang positif. Kebaikan yang selama ini diberikan kepada keluarga bisa saja kembali dalam bentuk dukungan ketika Kerbau sedang membutuhkan pertolongan.

Karena hubungan yang dibangun atas dasar saling membantu, mereka disebut berpeluang menerima bantuan dari saudara atau keluarga melalui cara yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

2. Shio Ayam Pemilik Shio Ayam dikenal cerdas, kreatif, dan memiliki karakter kepemimpinan yang cukup kuat. Mereka juga biasanya mudah beradaptasi dalam lingkungan sosial karena memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.