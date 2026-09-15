Punya Pelindung Spiritual, 7 Shio Ini Diprediksi Lebih Mudah Meraih Rezeki

shio hidup penuh kemudahan ditemani dewa penolong raih kesuksesan kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan peruntungan yang dipercaya berbeda-beda. Beberapa di antaranya bahkan diyakini memperoleh dukungan spiritual dari sosok yang disebut sebagai dewa penolong.
Menurut kepercayaan tersebut, keberadaan dewa penolong dipercaya dapat membawa energi positif, perlindungan, serta membuka jalan menuju berbagai peluang. Dukungan ini diyakini membuat pemilik shio tertentu lebih mudah menghadapi tantangan dan mengejar kesuksesan.
Meski demikian, pandangan mengenai dewa penolong merupakan bagian dari kepercayaan dalam astrologi Tionghoa. Peruntungan setiap orang tentu tidak hanya ditentukan oleh shio, tetapi juga usaha dan keputusan yang diambil dalam kehidupan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut mendapat pendampingan dewa penolong sehingga perjalanan hidupnya dipercaya lebih mudah menuju keberuntungan dan kesuksesan. Berikut daftarnya:
Mereka yang lahir pada tahun 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, dan seterusnya dengan siklus 12 tahun termasuk dalam Shio Kerbau.
Kerbau dikenal memiliki karakter kuat, tekun, dan pantang menyerah. Mereka biasanya mampu bertahan menghadapi berbagai persoalan karena memiliki daya juang yang tinggi.
Dalam periode Naga Kayu yang disebutkan sumber, Shio Kerbau dipercaya berada dalam perlindungan Dewa Penolong Guan Yu. Sosok tersebut diyakini membawa keberanian sekaligus keberuntungan.
Dengan dukungan tersebut, pemilik Shio Kerbau dipercaya memiliki keberanian lebih besar dalam menghadapi tantangan. Peluang mendapatkan kemudahan dalam urusan rezeki dan pencapaian hidup pun disebut semakin terbuka.
Shio Macan mencakup mereka yang lahir pada 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, serta tahun-tahun berikutnya dengan jarak 12 tahun.
Pemilik shio ini dikenal penuh percaya diri dan memiliki semangat yang besar. Mereka juga disebut mampu memotivasi diri sendiri sekaligus memberikan dorongan kepada orang-orang di sekitarnya.
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