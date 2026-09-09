Doa Cepat Terkabul, 7 Weton Ini Konon Memiliki Aura Spiritual yang Kuat

Weton doa terkabulkan yang banyak rezeki di 2026 kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam khazanah budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan watak, perjalanan hidup, hingga sisi spiritual seseorang.
Salah satu pembahasan yang menarik dalam Primbon Jawa adalah mengenai weton yang dipercaya memiliki karomah. Istilah tersebut merujuk pada keistimewaan atau kekuatan batin yang diyakini melekat pada seseorang, termasuk keyakinan bahwa doa dan harapannya lebih mudah mendapatkan jalan untuk terwujud.
Namun, ramalan semacam ini merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Karakter serta keberuntungan setiap individu tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk usaha, lingkungan, keputusan, dan pengalaman hidup.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki karomah dan kekuatan spiritual istimewa menurut Primbon Jawa.
Minggu Wage disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai karakter spiritual cukup kuat. Perpaduan hari Minggu dan pasaran Wage menghasilkan neptu 9, sementara dalam sejumlah penafsiran primbon, weton ini dikaitkan dengan kemampuan mengendalikan diri dan kecerdasan dalam menyusun strategi.
Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang pekerja keras, setia, berwibawa, sekaligus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Mereka juga dipercaya mempunyai kedekatan dengan kegiatan keagamaan maupun kehidupan spiritual.
Dalam kepercayaan tradisional Jawa, ketulusan dan konsistensi dalam menjalankan kebaikan menjadi salah satu alasan weton ini dianggap mempunyai kekuatan doa yang besar.
Senin Pon mempunyai neptu 11, berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pon sebesar 7.
Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Ketegasan dan kedisiplinan berjalan berdampingan dengan kecenderungan mereka untuk menjaga kedamaian.
Mereka biasanya tidak menyukai konflik berkepanjangan dan lebih memilih menyelesaikan persoalan secara bijaksana. Sifat baik tersebut terkadang membuat mereka mudah dimanfaatkan oleh orang lain.
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Jawa Pos
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