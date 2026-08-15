5 Weton yang Disebut Sakral, Punya Perlindungan Spiritual dan Energi Batin Kuat

ilustrasi pantang dihina (Freepik)
JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran kelahiran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta berbagai kepercayaan mengenai energi batin seseorang.
Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai daya spiritual yang kuat. Dalam kepercayaan tersebut, pemilik weton tertentu dianggap memiliki perlindungan alami sehingga mampu menghadapi berbagai energi negatif dari lingkungan sekitarnya.
Ada pula anggapan bahwa perlakuan buruk yang ditujukan kepada mereka dapat berbalik kepada pelakunya. Konsep tersebut biasanya dikaitkan dengan keseimbangan karma dan keyakinan bahwa setiap perbuatan akan memperoleh akibat.
Namun, pandangan mengenai tulah dan energi spiritual tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi Primbon Jawa, bukan sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah.
Dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut lima weton yang dipercaya memiliki aura perlindungan batin kuat.
Kamis Legi kerap digambarkan sebagai sosok yang lembut, sabar, dan memiliki hati yang tulus. Mereka cenderung menghindari perselisihan serta lebih memilih menciptakan suasana damai dalam lingkungan sekitarnya.
Meski terlihat tenang, dalam kepercayaan Primbon Jawa mereka disebut mempunyai kekuatan batin yang cukup besar. Kesabaran menjadi salah satu karakter utama yang membuat mereka tidak mudah terpancing ketika menghadapi perlakuan buruk.
Alih-alih membalas dengan kemarahan, pemilik weton ini dipercaya lebih memilih diam dan menyerahkan persoalan kepada waktu.
Dalam kepercayaan masyarakat, sikap tersebut kemudian dikaitkan dengan konsep energi negatif yang pada akhirnya kembali kepada orang yang mengirimkannya.
Selasa Pon dipercaya mempunyai karakter tegas, jujur, dan cukup peka terhadap sikap orang lain. Karena itu, weton ini sering digambarkan seperti cermin yang memantulkan perlakuan yang diterimanya.
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Jawa Pos
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