Lebih Nyaman dalam Suasana Tenang, 5 Zodiak Ini Dikenal Pemalu

ilustrasi zodiak pemalu. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan zodiak yang menaungi tanggal kelahirannya. Salah satu karakter yang sering dibahas adalah kecenderungan untuk bersikap pemalu, pendiam, dan tidak terlalu nyaman menjadi pusat perhatian.
Beberapa zodiak disebut lebih menikmati suasana yang tenang dibandingkan lingkungan yang penuh keramaian. Mereka biasanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi, mengamati situasi terlebih dahulu, serta tidak mudah menunjukkan sisi pribadi kepada orang yang baru dikenal.
Sikap pendiam bukan berarti mereka tidak memiliki kepedulian atau sulit bersosialisasi. Justru, sebagian dari mereka dikenal sangat sensitif, penuh perhatian, dan mampu membangun hubungan yang erat setelah merasa nyaman dan percaya kepada seseorang.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki karakter pemalu dan cenderung pendiam. Apakah zodiak Anda termasuk di dalamnya?
Baca Juga: Keran Rezeki Meledak! 6 Zodiak Diramal Peroleh Banyak Uang oleh Seseorang di Bulan September 2026
Cancer termasuk zodiak yang cenderung berhati-hati dalam menunjukkan sisi pribadinya kepada orang lain. Mereka membutuhkan rasa aman secara emosional sebelum benar-benar bisa bersikap terbuka.
Karakter sensitif membuat Cancer tidak selalu nyaman ketika mendapatkan kritik atau berada dalam situasi yang membuatnya merasa terancam. Dalam kondisi seperti itu, mereka lebih memilih mundur dan menjaga jarak.
Meski begitu, Cancer dikenal memiliki perhatian besar terhadap orang-orang terdekat. Setelah rasa percaya terbentuk, mereka dapat menjadi sosok yang hangat dan sangat menjaga orang yang disayangi.
Scorpio sering diasosiasikan dengan pribadi yang misterius dan sulit ditebak. Mereka tidak terbiasa membagikan segala sesuatu tentang dirinya, terutama kepada orang yang belum benar-benar dipercaya.
Ketika berada di lingkungan baru, Scorpio biasanya memilih mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum ikut terlibat dalam percakapan. Sikap tersebut terkadang membuat mereka terlihat dingin, bahkan terkesan menjaga jarak.
Kecenderungan untuk menutup diri juga berkaitan dengan keinginan Scorpio menjaga kehidupan emosionalnya. Mereka tidak ingin perasaan maupun pemikirannya mudah disalahartikan oleh orang lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022