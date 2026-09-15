Lebih Nyaman dalam Suasana Tenang, 5 Zodiak Ini Dikenal Pemalu

JawaPos.com – Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan zodiak yang menaungi tanggal kelahirannya. Salah satu karakter yang sering dibahas adalah kecenderungan untuk bersikap pemalu, pendiam, dan tidak terlalu nyaman menjadi pusat perhatian.

Beberapa zodiak disebut lebih menikmati suasana yang tenang dibandingkan lingkungan yang penuh keramaian. Mereka biasanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi, mengamati situasi terlebih dahulu, serta tidak mudah menunjukkan sisi pribadi kepada orang yang baru dikenal.

Sikap pendiam bukan berarti mereka tidak memiliki kepedulian atau sulit bersosialisasi. Justru, sebagian dari mereka dikenal sangat sensitif, penuh perhatian, dan mampu membangun hubungan yang erat setelah merasa nyaman dan percaya kepada seseorang.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki karakter pemalu dan cenderung pendiam. Apakah zodiak Anda termasuk di dalamnya?

1. Cancer Cancer termasuk zodiak yang cenderung berhati-hati dalam menunjukkan sisi pribadinya kepada orang lain. Mereka membutuhkan rasa aman secara emosional sebelum benar-benar bisa bersikap terbuka.

Karakter sensitif membuat Cancer tidak selalu nyaman ketika mendapatkan kritik atau berada dalam situasi yang membuatnya merasa terancam. Dalam kondisi seperti itu, mereka lebih memilih mundur dan menjaga jarak.

Meski begitu, Cancer dikenal memiliki perhatian besar terhadap orang-orang terdekat. Setelah rasa percaya terbentuk, mereka dapat menjadi sosok yang hangat dan sangat menjaga orang yang disayangi.

2. Scorpio Scorpio sering diasosiasikan dengan pribadi yang misterius dan sulit ditebak. Mereka tidak terbiasa membagikan segala sesuatu tentang dirinya, terutama kepada orang yang belum benar-benar dipercaya.

Ketika berada di lingkungan baru, Scorpio biasanya memilih mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum ikut terlibat dalam percakapan. Sikap tersebut terkadang membuat mereka terlihat dingin, bahkan terkesan menjaga jarak.