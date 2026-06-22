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Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 01.24 WIB

Tak Pandai Bergaul, 5 Zodiak Ini Punya Sifat Pemalu dan Pendiam

lustrasi zodiak pemalu tapi sangat setia.(Freepik) - Image

lustrasi zodiak pemalu tapi sangat setia.(Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal memiliki sifat pemalu dan cenderung pendiam.

Mereka biasanya lebih nyaman berada di lingkungan yang tenang, tidak terlalu suka keramaian, serta memilih untuk menjaga jarak dalam interaksi sosial. Dalam banyak situasi, mereka juga lebih banyak mengamati sebelum ikut terlibat.

Meski tidak mencari perhatian, sifat tenang dan kemampuan mereka untuk memahami situasi sering menjadi kelebihan tersendiri dalam berinteraksi dengan orang lain.

Mengutip English Jagran, terdapat lima zodiak yang dikenal memiliki karakter pemalu dan pendiam. Apakah Anda termasuk di antaranya?

1. Cancer

Cancer cenderung pendiam, protektif, dan konservatif dalam hal menunjukkan diri.

Sifat pemalu mereka berasal dari keinginan untuk mendapatkan keamanan emosional dan menunggu sampai mereka benar-benar merasa aman untuk terbuka.

Cancer tidak suka dikritik dan akan menarik diri jika merasa terancam.

Meskipun peduli, mereka akan melindungi hatinya sampai benar-benar mempercayai seseorang.

2. Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
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