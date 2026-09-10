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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 06.19 WIB

Lebih Nyaman dalam Keheningan, Ini 5 Zodiak yang Cenderung Pemalu

ilustrasi zodiak pemalu. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak pemalu. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Tidak semua orang merasa nyaman menjadi pusat perhatian. Ada sebagian orang yang justru lebih menikmati suasana tenang, percakapan dalam lingkup kecil, dan waktu untuk dirinya sendiri.

Dalam astrologi, karakter seperti ini sering dikaitkan dengan beberapa zodiak tertentu. Mereka biasanya membutuhkan waktu untuk merasa nyaman sebelum menunjukkan sisi pribadi kepada orang lain.

Sikap pendiam juga tidak selalu berarti seseorang tidak ramah. Bisa jadi, mereka hanya lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan, mengamati keadaan terlebih dahulu, atau membutuhkan rasa aman sebelum membuka diri.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang dikenal memiliki kecenderungan pemalu dan pendiam. Berikut ulasannya.

1. Cancer

Cancer sering digambarkan sebagai pribadi yang sensitif, penuh perhatian, tetapi cukup berhati-hati dalam menunjukkan perasaan.

Mereka tidak selalu mudah membuka diri kepada orang yang baru dikenal. Rasa aman secara emosional menjadi hal penting sebelum Cancer benar-benar menunjukkan sisi pribadinya.

Ketika merasa tidak nyaman atau mendapatkan perlakuan yang membuatnya terluka, Cancer cenderung memilih mundur daripada berkonfrontasi. Mereka juga cukup sensitif terhadap kritik.

Meski demikian, ketika kepercayaan sudah terbentuk, Cancer dapat menjadi sosok yang sangat perhatian dan setia. Sisi pendiam mereka lebih banyak berkaitan dengan usaha menjaga perasaan dan melindungi diri.

2. Scorpio

Scorpio dikenal sebagai salah satu zodiak yang memiliki karakter misterius. Mereka tidak selalu merasa perlu menceritakan segala hal tentang dirinya kepada orang lain.

Ketika berada di lingkungan baru, Scorpio biasanya lebih suka mengamati situasi terlebih dahulu. Mereka akan memperhatikan orang-orang di sekitarnya sebelum menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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