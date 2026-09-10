Lebih Nyaman dalam Keheningan, Ini 5 Zodiak yang Cenderung Pemalu

JawaPos.com – Tidak semua orang merasa nyaman menjadi pusat perhatian. Ada sebagian orang yang justru lebih menikmati suasana tenang, percakapan dalam lingkup kecil, dan waktu untuk dirinya sendiri.

Dalam astrologi, karakter seperti ini sering dikaitkan dengan beberapa zodiak tertentu. Mereka biasanya membutuhkan waktu untuk merasa nyaman sebelum menunjukkan sisi pribadi kepada orang lain.

Sikap pendiam juga tidak selalu berarti seseorang tidak ramah. Bisa jadi, mereka hanya lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan, mengamati keadaan terlebih dahulu, atau membutuhkan rasa aman sebelum membuka diri.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang dikenal memiliki kecenderungan pemalu dan pendiam. Berikut ulasannya.

1. Cancer Cancer sering digambarkan sebagai pribadi yang sensitif, penuh perhatian, tetapi cukup berhati-hati dalam menunjukkan perasaan.

Mereka tidak selalu mudah membuka diri kepada orang yang baru dikenal. Rasa aman secara emosional menjadi hal penting sebelum Cancer benar-benar menunjukkan sisi pribadinya.

Ketika merasa tidak nyaman atau mendapatkan perlakuan yang membuatnya terluka, Cancer cenderung memilih mundur daripada berkonfrontasi. Mereka juga cukup sensitif terhadap kritik.

Meski demikian, ketika kepercayaan sudah terbentuk, Cancer dapat menjadi sosok yang sangat perhatian dan setia. Sisi pendiam mereka lebih banyak berkaitan dengan usaha menjaga perasaan dan melindungi diri.

2. Scorpio Scorpio dikenal sebagai salah satu zodiak yang memiliki karakter misterius. Mereka tidak selalu merasa perlu menceritakan segala hal tentang dirinya kepada orang lain.