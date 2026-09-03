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Rabbany Wanadriani
Jumat, 4 September 2026 | 04.18 WIB

Sering Dianggap Pemalu, 7 Karakter Introvert Ini Ternyata Punya Nilai Positif

ilustrasi orang yang introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Di tengah lingkungan yang sering mengapresiasi orang yang vokal, aktif bersosialisasi, dan cepat mengambil tindakan, pribadi yang lebih pendiam terkadang mudah mendapat penilaian negatif.

Orang introvert misalnya, dapat dianggap kurang percaya diri hanya karena tidak banyak berbicara. Kebiasaan menikmati waktu sendiri juga tak jarang disalahartikan sebagai sikap antisosial.

Padahal, introversi bukan sekadar persoalan seseorang pemalu atau tidak suka bergaul. Setiap individu memiliki cara berbeda dalam memperoleh energi, memproses informasi, dan merespons lingkungan di sekitarnya.

Sejumlah karakter yang sering dilekatkan sebagai kelemahan pada pribadi introvert justru dapat menjadi keunggulan dalam situasi tertentu.

Dilansir dari Expert Editor, berikut tujuh kekuatan yang kerap dimiliki orang introvert dan sering kali salah dipahami oleh orang lain.

1. Tidak Gegabah dalam Mengambil Keputusan

Orang introvert terkadang dinilai terlalu lama ketika harus menentukan pilihan. Padahal, sikap tersebut tidak selalu menunjukkan keraguan.

Sebagian pribadi introvert memang cenderung membutuhkan waktu untuk memikirkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil tindakan. Mereka lebih nyaman memahami informasi secara menyeluruh dan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin muncul.

Kebiasaan tersebut dapat menjadi kelebihan ketika seseorang menghadapi persoalan yang membutuhkan ketelitian. Alih-alih terburu-buru, mereka memiliki kesempatan untuk melihat masalah dari beberapa sudut pandang.

2. Mampu Menikmati Waktu Sendiri

Bagi sebagian orang introvert, menghabiskan waktu seorang diri merupakan cara untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas sosial.

Sayangnya, kebiasaan tersebut sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang kesepian atau tidak mampu bersosialisasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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