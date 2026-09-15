3 Zodiak Ini Memilih Lingkaran Pertemanan yang Kecil Demi Prioritas Utamanya Untuk Hidup Tentram



Jawapos.com - Tidak semua orang merasa perlu memiliki banyak teman untuk menjalani kehidupan dengan nyaman.

Bagi sebagian orang, memiliki beberapa teman yang benar-benar dipercaya justru terasa jauh lebih bermakna daripada dikelilingi banyak orang yang belum tentu memahami dirinya.

Dalam astrologi, kecenderungan seseorang dalam membangun hubungan sosial kerap dikaitkan dengan karakter zodiaknya.

Ada zodiak yang mudah membuka diri dan senang bertemu orang baru, tetapi ada pula yang membutuhkan waktu panjang sebelum benar-benar merasa nyaman dengan seseorang.

Orang dengan karakter selektif biasanya bukan berarti antisosial atau tidak menyukai pergaulan. Mereka hanya memiliki pertimbangan yang lebih kuat mengenai siapa yang layak mendapatkan kepercayaan, perhatian, dan ruang dalam kehidupannya. Ketenangan batin menjadi sesuatu yang berusaha mereka jaga.

Virgo, Scorpio, dan Capricorn termasuk 3 zodiak yang sering dikaitkan dengan kecenderungan tersebut dikutip dari Yourtango.com pada Selasa (15/09).

Mereka dapat terlihat tertutup pada awalnya, tetapi ketika kepercayaan sudah terbentuk, hubungan yang dibangun justru dapat menjadi sangat kuat, loyal, dan penuh komitmen.

1. Virgo

Virgo dikenal sebagai pribadi yang cenderung berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain.

Dari luar, zodiak berelemen tanah ini dapat terlihat tenang, tertata, dan mudah beradaptasi dalam lingkungan sosial.

Namun, kesan tersebut tidak selalu menggambarkan sisi pribadi mereka secara keseluruhan.

Virgo dapat menyimpan banyak hal untuk dirinya sendiri dan tidak mudah membiarkan orang lain mengetahui kehidupan pribadinya secara mendalam.

Dalam pembacaan astrologi, Virgo sering digambarkan membutuhkan waktu untuk merasa benar-benar aman bersama seseorang.

Ketika percakapan mulai menyentuh wilayah pribadi, mereka dapat menjadi lebih tertutup atau memberikan jawaban singkat.