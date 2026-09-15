The Odyssey Jadi Film Terlaris Universal Pictures Sepanjang Masa, Pendapatan Mencapai Rp 28 Triliun

JawaPos.com – Film The Odyssey karya Christopher Nolan menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah Universal Pictures setelah meraih total pendapatan global sekitar USD 1,68 miliar atau sekitar Rp28 triliun.

Dilansir dari laman Variety pada Senin (14/9), Pencapaian tersebut diperoleh dalam waktu kurang dari dua bulan sejak film epik yang dibintangi Matt Damon itu tayang di bioskop.

Pendapatan The Odyssey mencakup sekitar USD 601,2 juta atau Rp10,0 triliun dari pasar domestik dan USD 1,083 miliar atau Rp18,0 triliun dari pasar internasional.

Keberhasilan tersebut membuat The Odyssey melampaui film-film Universal sebelumnya sekaligus menjadi film terlaris sepanjang karier Nolan.

Film tersebut juga tercatat sebagai film berperingkat R dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa serta film dengan pendapatan terbesar dalam sejarah IMAX.

Selain itu, The Odyssey menjadi film nonsekuel pertama sejak 2009 yang mampu memperoleh pendapatan internasional lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp16,6 triliun.

Kesuksesan The Odyssey turut memperkuat dominasi Universal Pictures di box office global sepanjang 2026.