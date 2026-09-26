Sinopsis Film Zombieland (2009): Chosen Family di Dunia Penuh Zombie, Jangan Lupa Peraturan Nomor 2!

JawaPos.com - Ketika dunia telah berakhir dan dilanda oleh virus mematikan yang dapat mengakhiri peradaban manusia, salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan menjadikannya komedi.

Virus zombie membuat orang-orang yang terkena menjadi mati otak, namun tubuhnya masih dapat bergerak. Tapi tubuhnya bergerak seperti hewan yang terus lapar terhadap makhluk-makhluk hidup bergerak disekitarnya. Dan gigitannya dapat menularkan virus zombie, sehingga kita harus menghindari area mulutnya.

Selain itu, beberapa dari kita hanya bisa terus bertahan hidup berkat peraturan baru. Columbus (Jesse Eisenberg) mendapatkan nama panggilannya dari kota asalnya, dan begitulah ia serta beberapa temannya saling memanggil satu sama lain.

Columbus awalnya hanyalah mahasiswa di sebuah universitas di Austin, Texas, namun setelah virus zombie menyebar, ia ingin pulang ke kampung halamannya untuk memeriksa apakah orang tuanya selamat.

Selama ia bertahan dan mencoba melakukan perjalanannya menuju Columbus, is membuat peraturan-peraturan untuk bertahan hidup.

Peraturan pertama, jangan lupa olahraga, ketika virus datang, yang pertama jatuh pasti mereka yang gemuk. Peraturan kedua, double tap, segera temukan senapan dan kuasai, tembak zombie dua kali untuk memastikan mereka benar-benar mati. Ketiga, hati-hati dengan kamar mandi, jangan sampai zombie datang saat kita telanjang. Dan berbagai peraturan lain.

Dalam perjalanannya, Columbus bertemu dengan Tallahassee (Woody Harrelson), orang lain yang selamat. Tallahassee memiliki sifat yang agresif dan ia sangat membenci zombie setelah ia kehilangan anak anjingnya gara-gara mereka. Selain itu, ia juga sangat menyukai cemilan bolu isi krim, Twinkies.

Columbus dan Tallahassee menyempatkan diri berhenti di sebuah supermarket untuk mengisi persediaan. Di sana, mereka bertemu dengan kakak adik Wichita (Emma Stone) dan Little Rock (Abigail Breslin).