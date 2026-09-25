Film Memburu Pemangsa, Perburuan Dimulai 24 September di Bioskop 

JawaPos.com - Film Memburu Pemangsa garapan sutradara Umay Shahab akan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026. Film produksi Sinemaku Pictures tersebut memadukan genre horor, kriminal, dan aksi dengan isu kekerasan terhadap anak.

Cerita berawal dari kasus tujuh anak yang menghilang dari satu kawasan. Empat anak kemudian ditemukan dalam kondisi termutilasi. Kasus tersebut membawa Agnes (Laura Basuki), pemimpin redaksi Daily Wave News, untuk terlibat dalam penyelidikan setelah menyaksikan seorang anak diculik tepat di depan matanya.

Agnes kemudian bekerja bersama tiga jurnalis perempuan, yaitu Cia (Prilly Latuconsina), Brina (Taskya Namya), dan Anya (Yasamin Jasem). Mereka mendapat bantuan Petra (Andri Mashadi), seorang polisi yang turut menyelidiki kasus tersebut.

Investigasi yang awalnya berfokus pada kasus kriminal perlahan membawa mereka menghadapi ancaman yang lebih gelap. Trailer film memperlihatkan penyelidikan dengan pendekatan mockumentary sebelum cerita berkembang menuju praktik demonologi dan sosok manusia yang disebut bekerja sama dengan iblis.

Selain itu, karakter Agnes juga memiliki latar belakang supernatural. Setelah kematian putrinya, Agnes berusaha menolak kemampuan tersebut. Namun, kasus penculikan anak membuatnya kembali berhadapan dengan sisi yang selama ini ingin ditinggalkannya.

Film Memburu Pemangsa ini diproduseri Imam Salimy dengan jajaran pemain yang terdiri atas Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Taskya Namya, Yasamin Jasem, Teuku Rifnu Wikana, Andri Mashadi, Septian Dwi Cahyo, Norman Akyuwen, Jordan Omar, Shareefa Daanish, dan Ruth Marini.

Film berdurasi 115 menit tersebut dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 24 September 2026.