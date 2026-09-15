9 Weton Paling Cerdas dan Kreatif Melihat Peluang Rezeki, Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Berdasarkan khazanah Primbon Jawa, sembilan weton ini dipercaya memiliki kecerdasan, kreativitas, dan insting kuat dalam membaca peluang rezeki menurut Primbon Jawa. Cek apakah weton Anda termasuk?

Ya, setiap orang memiliki cara berbeda dalam melihat kesempatan. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk mengambil keputusan, tetapi ada pula yang seolah mampu membaca peluang lebih cepat dan mengubahnya menjadi jalan menuju kesuksesan.

Dalam tradisi Jawa, kemampuan tersebut kerap dikaitkan dengan weton kelahiran.

Perhitungan weton dalam Primbon Jawa dipercaya tidak hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga kecenderungan dalam menjalani pekerjaan, membangun hubungan, mengelola keuangan, hingga mencari peluang kehidupan.

Menariknya, beberapa weton sering digambarkan mempunyai karakter cerdas, kreatif, adaptif, dan tidak mudah menyerah.

Sifat-sifat tersebut kemudian dipercaya menjadi modal penting untuk menemukan celah rezeki, baik melalui pekerjaan, bisnis, relasi, maupun ide-ide baru.

Seperti dikutip dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, inilah sembilan weton yang dipercaya memiliki karakter yang mendukung kemampuan dalam melihat peluang rezeki, mengembangkan ide, beradaptasi, dan mengambil keputusan.

1. Rabu Pahing Rabu Pahing termasuk weton yang dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa kerap dikaitkan dengan pribadi cerdas, kreatif, penuh semangat, dan pantang menyerah. Dengan neptu 16, yakni Rabu 7 dan Pahing 9, weton ini sering digambarkan mempunyai energi besar untuk mengejar sesuatu yang sudah menjadi tujuan.

Salah satu kekuatan Rabu Pahing adalah kemampuannya melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda. Ketika orang lain melihat sebuah keadaan sebagai hambatan, pemilik weton ini dipercaya dapat melihat kemungkinan lain yang masih bisa dikembangkan. Karakter tersebut membuat mereka dianggap cocok berada di lingkungan yang membutuhkan kreativitas dan keberanian mengambil keputusan.

Dalam urusan rezeki, kemampuan menghasilkan ide menjadi salah satu modal yang dipercaya penting. Rabu Pahing tidak selalu harus mengandalkan satu sumber penghasilan. Mereka dapat mencoba berbagai bidang, kemudian memilih mana yang paling sesuai dengan kemampuan dan pengalaman.

Karakter kreatif juga membuat mereka lebih mudah beradaptasi ketika keadaan berubah. Jika sebuah pekerjaan atau usaha tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, mereka cenderung mencari pendekatan baru daripada berhenti begitu saja.

Karena itulah, dalam pembacaan Primbon Jawa, Rabu Pahing sering ditempatkan sebagai salah satu weton yang mempunyai potensi berkembang melalui kecerdasan dan kreativitas.

2. Senin Pahing Senin Pahing memiliki neptu 13, berasal dari Senin dengan nilai 4 dan Pahing dengan nilai 9. Dalam sejumlah penafsiran Primbon Jawa, weton ini dikenal sebagai pribadi yang tegas, disiplin, cerdas, dan mempunyai intuisi yang kuat.

Pemilik Senin Pahing dipercaya tidak mudah mengikuti keputusan orang lain begitu saja. Mereka cenderung mempertimbangkan keuntungan, risiko, dan kemungkinan hasil sebelum menentukan langkah. Sikap tersebut bisa menjadi keunggulan ketika diterapkan dalam pekerjaan maupun kegiatan usaha.