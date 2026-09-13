Visioner hingga Kreatif, Ini 10 Tanggal Lahir yang Dipercaya Cocok Jadi Pemimpin

ilustrasi orang yang cocok jadi pemimpin. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Setiap orang memiliki karakter dan cara menghadapi kehidupan yang berbeda. Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan kepribadian, termasuk keberanian, kreativitas, kemampuan mengambil keputusan, dan potensi kepemimpinan.
Sejumlah tanggal lahir bahkan disebut mempunyai karakter yang membuat pemiliknya lebih mudah tampil menonjol. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang berani mencoba hal baru, memiliki pandangan jauh ke depan, serta mampu mencari solusi ketika menghadapi tantangan.
Meski begitu, numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan ukuran ilmiah untuk menentukan kepribadian atau masa depan seseorang.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima kelompok tanggal lahir yang dalam numerologi disebut memiliki karakter yang cocok menjadi pemimpin dan panutan.
Orang yang lahir pada tanggal 5 atau 14 dipercaya memiliki jiwa petualang dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Mereka cenderung mudah menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan.
Kemampuan beradaptasi tersebut membuat mereka dianggap mampu mengikuti perkembangan zaman. Mereka juga digambarkan tidak takut mengeksplorasi teknologi, tren, maupun peluang baru yang belum banyak dicoba orang lain.
Tanggal 1 dan 10 dikaitkan dengan karakter visioner dan mandiri. Pemilik tanggal lahir ini dipercaya mempunyai kemampuan melihat tujuan besar serta menetapkan standar yang ingin dicapai.
Mereka juga dikenal memiliki semangat untuk menjadi pelopor. Ketika melihat sesuatu yang perlu diperbaiki, mereka cenderung berani mengambil langkah dan mencari pendekatan baru.
Karakter tersebut membuat mereka dalam numerologi sering digambarkan sebagai sosok yang mampu memimpin sekaligus membawa perubahan.
Mereka yang lahir pada tanggal 17 atau 26 disebut mempunyai ambisi kuat dan keberanian menghadapi tantangan. Jiwa kepemimpinan mereka dipercaya muncul dari keinginan untuk terus berkembang dan mencapai target.
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Jawa Pos
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