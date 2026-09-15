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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 16 September 2026 | 01.36 WIB

6 Weton Berpotensi Diguyur Rezeki Melimpah di Tahun 2026, Menurut Primbon Modern

Ilustrasi weton diguyur rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi weton diguyur rezeki (magnific)

 

JawaPos.com - Menurut Primbo Jawa terkini, enam weton ini dipercaya berpotensi mengalami peningkatan rezeki dan kemapanan finansial pada 2026. Apakah weton Anda termasuk? Yuk simak!

Tahun 2026 hingga akhir, diprediksi membawa harapan baru bagi banyak orang yang ingin memperbaiki kondisi kehidupan, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan. 

Tidak sedikit masyarakat Jawa yang kemudian kembali melihat perhitungan weton sebagai salah satu bagian dari tradisi untuk membaca karakter dan gambaran perjalanan hidup.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton kelahiran tidak hanya berkaitan dengan sifat seseorang, tetapi juga kerap digunakan untuk menafsirkan kecenderungan rezeki, keberuntungan, karier, hingga peluang mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki pada tahun 2026. 

Bukan sekadar mendapatkan uang secara tiba-tiba, keberuntungan tersebut juga dikaitkan dengan terbukanya peluang kerja, berkembangnya usaha, kestabilan ekonomi, serta datangnya kesempatan dari lingkungan sekitar.

Seperti dikutip dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, disebutkan ada enam weton yang diprediksi mengalami peningkatan rezeki pada 2026.

Lantas weton apa saja? Yuk simak informasi selengkapnya.

1. Selasa Legi

Weton Selasa Legi menjadi salah satu yang disebut memiliki peluang rezeki kuat pada tahun 2026. Dalam penafsiran Primbon Jawa, Selasa Legi berada di bawah karakter lakuning geni, yang menggambarkan energi api: bersemangat, tegas, memiliki dorongan kuat, dan tidak mudah menyerah ketika mengejar tujuan.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter mandiri dan ambisius. Mereka cenderung tidak ingin terlalu bergantung kepada orang lain ketika menentukan arah kehidupan. Sifat tersebut membuat Selasa Legi sering dikaitkan dengan pekerjaan yang memberikan ruang untuk mengambil keputusan sendiri, termasuk menjadi pengusaha, pemimpin, maupun pekerja profesional.

Keunggulan lain yang sering dikaitkan dengan Selasa Legi adalah wawasan yang cukup luas. Mereka dipercaya senang mempelajari hal baru dan mempunyai kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan. Dalam konteks rezeki, karakter semacam ini dapat menjadi modal ketika menghadapi perubahan dunia kerja maupun perkembangan bisnis.

Tahun 2026 kemudian digambarkan sebagai periode ketika usaha yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil. Peluang yang sebelumnya terlihat kecil dapat berkembang apabila dikelola dengan serius.

Namun, sifat emosional yang juga sering dilekatkan pada Selasa Legi perlu dikendalikan. Keberanian mengambil peluang akan lebih bermanfaat apabila dibarengi perhitungan matang. Dengan menggabungkan semangat, pengetahuan, dan disiplin finansial, peluang kemapanan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

2. Rabu Wage

Editor: Novia Tri Astuti
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