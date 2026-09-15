7 Weton Diprediksi Dapat Rezeki Melimpah Ruah Semasa Hidup, Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran masih menjadi salah satu bagian budaya yang menarik untuk dibahas, terutama ketika dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga urusan rezeki.

Berdasarkan penafsiran Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang membuat kehidupannya semakin mudah dalam memperoleh kemakmuran.

Rezeki dalam pembacaan weton tidak selalu dimaknai sebagai uang yang datang secara tiba-tiba.

Rezeki dapat dikaitkan dengan kemampuan bekerja, kepandaian membaca peluang, relasi yang luas, ketekunan, keberuntungan dalam usaha, hingga kemampuan mempertahankan hasil yang sudah diperoleh.

Dikutip dari pembahasan kanal YouTube Bara Raja Cirebon, Primbon Jawa menyebut adanya tujuh weton yang dipercaya mempunyai peluang memperoleh rezeki melimpah sepanjang kehidupannya.

Namun perlu dicatat, Prediksi weton tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai masa depan atau jaminan seseorang akan kaya.

Kondisi ekonomi tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan, kesempatan, keputusan finansial, lingkungan, serta berbagai faktor kehidupan lainnya.

Selengkapnya, inilah tujuh weton yang dipercaya mempunyai peluang memperoleh rezeki melimpah sepanjang kehidupannya.

1. Senin Wage Weton Senin Wage menjadi salah satu yang dipercaya mempunyai peluang rezeki kuat sepanjang kehidupan. Dalam perhitungan weton, Senin memiliki nilai neptu 4 dan Wage bernilai 4 sehingga jumlahnya menjadi 8. Dalam penafsiran Primbon Jawa yang dikutip dari materi Bara Raja Cirebon, weton ini berada di bawah gambaran Tunggak Semi, yang sering dimaknai sebagai rezeki yang terus tumbuh dan tidak mudah berhenti.

Pemilik Senin Wage juga digambarkan mempunyai karakter jujur, adil, setia, dan senang membantu. Mereka dipercaya tidak mudah menyimpan dendam serta mempunyai kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Sifat tersebut membuat Senin Wage sering dianggap sebagai pribadi yang dapat dipercaya.

Dalam konteks rezeki, karakter tersebut menjadi menarik karena peluang tidak selalu muncul dari kemampuan mencari uang semata. Kepercayaan yang dibangun dengan orang lain juga dapat menjadi modal penting dalam pekerjaan maupun bisnis. Seseorang yang dikenal jujur dan dapat diandalkan berpotensi mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama.

Senin Wage juga dipercaya memiliki sifat dermawan. Namun, kemurahan hati tetap perlu diseimbangkan dengan kemampuan mengelola keuangan. Membantu orang lain tentu merupakan hal positif, tetapi kebutuhan masa depan dan kondisi finansial pribadi juga perlu diperhatikan.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, kombinasi karakter baik, ketekunan, dan naungan Tunggak Semi membuat Senin Wage dipercaya mempunyai jalan rezeki yang terus terbuka. Dalam kehidupan nyata, makna positifnya dapat diterapkan melalui kebiasaan bekerja konsisten, menjaga kepercayaan, dan menggunakan pendapatan secara bijaksana.

2. Kamis Legi Kamis Legi juga termasuk weton yang kerap dikaitkan dengan kemakmuran dalam berbagai pembahasan Primbon Jawa. Weton ini dipercaya mempunyai karakter dermawan, loyal, mudah bergaul, bijaksana, serta memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan di berbagai bidang. Dalam pembahasan mengenai weton kaya raya, Kamis Legi disebut mempunyai peluang rezeki karena didukung kecerdasan dan kemampuan sosial.