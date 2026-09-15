6 Weton Dipercaya Memangku Kekayaan Seumur Hidup, Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Enam weton ini dipercaya memangku kekayaan dan memiliki jalan rezeki yang kuat sepanjang hidup menurut Primbon Jawa. Cek apakah wetonmu termasuk?

Menurut Primbon Jawa Kuno, 9 weton ini dipercaya memangku kekayaan seumur hidup karena mempunyai karakter, pola rezeki, serta keberuntungan materi yang membuat kehidupannya berpotensi semakin mapan seiring perjalanan waktu.

Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan lima hari pasaran, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Perhitungan tersebut secara tradisional digunakan untuk membaca berbagai aspek kehidupan, termasuk karakter, jodoh, pekerjaan, keberuntungan, dan rezeki.

Beberapa weton dipercaya mempunyai “garis rezeki” yang kuat. Kekayaan dalam konteks ini tidak selalu berarti mendapatkan harta secara tiba-tiba, tetapi dapat berupa kemampuan menemukan peluang, mempertahankan penghasilan, mengembangkan usaha, serta bangkit ketika menghadapi kesulitan.

Dikutip dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, istilah “memangku kekayaan seumur hidup” sebaiknya dipahami sebagai gambaran kepercayaan, bukan jaminan kondisi finansial.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki keberuntungan materi dan potensi hidup makmur dalam jangka panjang? Berikut ulasannya.

1. Minggu Pon Minggu Pon menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan dalam urusan materi. Dalam pembahasan Primbon Jawa yang dikaitkan dengan Bara Raja Cirebon, pemilik weton ini digambarkan mempunyai aura kuat dan daya tarik tersendiri yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian maupun kepercayaan dari lingkungan.

Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal penting dalam perjalanan karier dan bisnis. Seseorang yang mampu membangun kepercayaan biasanya mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan, kerja sama, maupun informasi mengenai kesempatan baru.

Minggu Pon juga dipercaya mempunyai kemampuan melihat peluang. Ketika kesempatan datang, mereka dianggap cukup tanggap untuk memanfaatkannya. Rezeki pun digambarkan tidak hanya berasal dari satu jalur, melainkan dapat muncul melalui pekerjaan, usaha, relasi, atau peluang lain yang tidak selalu diduga sebelumnya.

Sumber yang membahas weton berpotensi menjadi wong sugih menyebut Minggu Pon sebagai weton yang dipercaya mempunyai rezeki terus mengalir serta keberuntungan finansial.

Jika dimaknai secara realistis, kemampuan membangun jaringan dan memanfaatkan kesempatan memang dapat menjadi aset besar. Kekayaan yang bertahan lama biasanya tidak hanya berasal dari pendapatan tinggi, tetapi juga dari kemampuan menjaga reputasi dan mengembangkan peluang.

Karena itu, “memangku kekayaan” pada Minggu Pon dapat dimaknai sebagai kemampuan menjaga pintu rezeki tetap terbuka. Namun, keberuntungan tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana.

Semakin baik kemampuan seseorang menjaga kepercayaan, mengelola kesempatan, dan mengembangkan penghasilan, semakin besar pula peluangnya membangun kemapanan jangka panjang.